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Güzelburç Mahallesi adeta haritadan silindi! İşte depremin dehşet veren yüzü

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Güzelburç Mahallesi adeta haritadan silindi! İşte depremin dehşet veren yüzü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay, Gaziantep, Diyarbakır’da da can kaybı ve hasara neden oldu. Antakya’da Güzelburç Mahallesi adeta haritadan silindi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki diğer deprem, Hatay'ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.

Yollarda da çatlaklar oluştu. En büyük hasar Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede pek çok bina yerle bir oldu. Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir bina çöktü.

Bazı vatandaşların, enkaz alanlarının ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü. Kent merkezi ve ilçelerde arama-kurtarma çalışmalarını AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sürdürüyor. Vatandaşlar da aramakurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

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