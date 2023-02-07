Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı | Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya...

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kahramanmaraş, çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kar yağışı, gün boyu kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar bekleniyor. En düşük 1, en yüksek 3 derecek.