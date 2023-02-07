Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı | Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 ilde havanın nasıl olacağını açıkladı. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'da havanın çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı geçmesi bekleniyor. Deprem bölgesinde sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 11 derece olması öngörülüyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremin yoğun şekilde hissedildiği illerde karla karışık yağmur, yoğun kar ve fırtınanın beklendiğini açıkladı.
Yurt genelinin çok bulutlu ve Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kahramanmaraş, çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kar yağışı, gün boyu kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar bekleniyor. En düşük 1, en yüksek 3 derecek.
Adana, çok bulutlu, gün içinde kuzeyli, akşam saatlerinde kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar bekleniyor. En düşük 4, e yüksek 11 derecek.
Osmaniye, çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar bekleniyor. En düşük 4, en yüksek 10 derecek.
Hatay, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. En düşük 4, en yüksek 10 derecek.
Kilis, çok bulutlu, aralıklarla yağmur bekleniyor. En düşük 2, en yüksek 3 derecek.
Gaziantep, çok bulutlu, En düşük 0, en yüksek 3 derecek.
Şanlıurfa, Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En düşük 3, en yüksek 5 derecek.
Adıyaman, Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En düşük 3, en yüksek 6 derecek.
Malatya, Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı. En düşük -4 en yüksek 1 derece.
Diyarbakır, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı. En düşük 0, en yüksek 5 derece.
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