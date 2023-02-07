Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 50 milyon dolarlık deprem desteği! Al Nahyan talimat verdi
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere 50 milyon dolarlık destek talimatı verdi. Diğer yandan Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye ile dayanışmalarını iletti. İşte detaylar...
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 50 milyon dolarlık destekte bulunma kararı aldı.
100 MİLYON DOLARLIK YARDIM TALİMATI
Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, depremlerden etkilenen dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'ye 100 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.
Söz konusu meblağdan 50 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, diğer 50 milyon doların da Suriye'deki bölgelere sunulacağı kaydedildi.
KUVEYT'TEN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA TELEFONU
Öte yandan Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye ile dayanışmalarını iletti.
Depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen Sabah, ülkesinin deprem etkileriyle mücadele için anında bir hava köprüsü kurduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun da ülkede depremzedeler için acil yardım kampanyası başlatma kararı aldığını aktardı.
KUNA'da yer alan diğer bir haberde ise Kuveyt itfaiye ekibinin, deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gittiği belirtildi.
Kuveyt Kızılay ve Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan da bir ekibin kendilerine eşlik ettiği itfaiye grubunun 45 kişiden oluştuğu aktarıldı.
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