Mücbir Sebep İlanı nedir, ne anlama geliyor? Mücbir Sebep ilanı olunca ne olur? Bakanlık açıkladı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan etti.

Yapılan açıklamada, "Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin, 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir." denildi.