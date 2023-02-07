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İstanbul'da hava koşulları nedeniyle o kişilere idari izin! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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İstanbul’da hava koşulları nedeniyle o kişilere idari izin! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, malûl ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanların yarın izinli sayılacağını açıkladı.

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