Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. Çok geniş bir alanda hissedilen ve ağır bir yıkıma neden olan deprem sonrası açıklamada bulunan ünlü oyuncu, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi.