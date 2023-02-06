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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. Çok geniş bir alanda hissedilen ve ağır bir yıkıma neden olan deprem sonrası açıklamada bulunan ünlü oyuncu, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:43
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Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi. Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı.

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Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımı hayranlarını korkuttu.

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Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

"YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI?"

Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

"Anneannem yürüyemiyor, hasta… Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4'ü kat Antakya."

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Melisa Aslı Pamuk’tan Kahramanmaraş depremine yakalanan ailesi için yardım çağrısı: Binada mahsur kaldılar

MELİSA ASLI PAMUK'A DESTEK PAYLAŞIMLARI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncuya paylaşımlarıyla destek verdi.