Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu basın toplantısında depreme yakalandı

Son dakika haberleri… Türkiye beşik gibi sallanıyor. İki büyük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu basın toplantısı sırasında depreme yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

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