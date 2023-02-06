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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu basın toplantısında depreme yakalandı

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 15:16
Son dakika haberleri… Türkiye beşik gibi sallanıyor. İki büyük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu basın toplantısı sırasında depreme yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
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