DEPREM İÇİN KAN BAĞIŞI | Kan vermeden önce sigara içilir mi? Kimler kan bağışı yapabilir, nasıl yapılır? E-DEVLET KAN GRUBU ÖĞRENME!

KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NEDİR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65'ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.