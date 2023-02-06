Deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji tek tek açıkladı | Hipotermi tehlikesi...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 4.17'de meydana gelen sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremin yoğun şekilde hissedildiği illerde karla karışık yağmur, yoğun kar ve fırtınanın beklendiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş ve çevre illerde hava sıcaklığı 7 derecenin altında seyrediyor.
Kahramanmaraş'ın yanısıra başta, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği illerde beklenen hava durumu şöyle;
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN TURUNCU ALARM VE KAR UYARISI
Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya için turuncu alarm verilip kar uyarısı yapıldı.
54 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM
Bugün 54 kent için sarı ile turuncu alarm verilerek kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce
Gaziantep
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.
Hatay
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.
Osmaniye
Bugün sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece.
Malatya
Malatya için turcunu kodlu kar uyarısı geldi. Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.
Diyarbakır
Bugün sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kar ve fırtınanın olacağı çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. Hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 9 derece olacak.
Kilis
Kilis'in bugün hava yoğun kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece.
Şanlıurfa
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.
Adana
Adana için turuncu 'kar' yağışı uyarısı geldi. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. En düşük 7, en yüksek 11 derece
Adıyaman
Adıyaman'da sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı. Bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 4 derece olacak.
DEPREM BÖLGESİNDE HİPOTERMİ TEHLİKESİ!
Gece saatlerinde olan 7.4'lük deprem 10 ili birden etkiledi ve yüzlerce can kaybına neden oldu. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışılırken Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu.
Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: "Normal şartlarda enkaz altından sağ çıkmak için süre 72 saat yani 3 gün. Şu anda hava şartları sebebiyle hipotermi problemi ortaya çıkmakta.
Enkaz altında insanlar korumasız kaldığı için gece özellikle hava sıcaklığı çok düştüğü zaman hipotermi olayı söz konusu. Zamana karşı yarış var hava şartları ve don tehlikesi problemi daha da sıkıntılı hale getiriyor."
ARAMA VE KURTARMAYA ENGEL OLMAYIN
Arama ve kurtarmayı engelleyecek her detayın büyük sıkıntıya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Hipotermi problemini unutmamak lazım. 10 ve 5 derece altında üşümeye başlarız ancak gece özellikle sıfır ve altı yani eksi olduğu zaman çok daha büyük sıkıntı olur" ifadesini kullandı.
HİPOTERMİ NEDİR?
İnsanlarda vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesi durumunda oluşan hipotermi, yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörlerle ortaya çıkar.
Belirtiler sıcaklığa bağlı olarak değişebilirken, hafif hipotermi halinde şiddetli titreme, orta derecede hipotermide ise titreme dururken kafa karışıklığı artış gösterir. Hipotermi yaşayan insanlarda, bilinç kaybı gerçekleşebilir ve kalp durma riski artar.
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