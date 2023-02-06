Deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji tek tek açıkladı | Hipotermi tehlikesi...

Gaziantep

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Hatay

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

Osmaniye

Bugün sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece.