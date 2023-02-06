AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD görevlisi başvuru şartları neler? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI!

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.



- AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.



- AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.