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Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler...

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Giriş: 04.02.2023 19:20
Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.
Yolcu otobüsü devrildi!
Yolcu otobüsü devrildi!
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