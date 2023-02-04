04 Şubat 2023, Cumartesi
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Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler...
Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.