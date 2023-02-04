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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıkladı.

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