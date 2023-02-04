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Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep’te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

"Gaziantep okullar tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olmasının ardından yurdun belli kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Gaziantep'te 6 Şubat Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

"Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı konusunda hususlar merak ediliyor. Peki, Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yoğun kar görülecek.

Meteoroloji bugün beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 kente sarı, 23 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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