03 Şubat 2023, Cuma
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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