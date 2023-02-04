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Başkan Erdoğan makam aracını durdurup halkıyla sohbet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Başkan Erdoğan makam aracını durdurup halkıyla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı.

Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Başkan Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu.

Başkan Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.

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