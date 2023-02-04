Başkan Erdoğan makam aracını durdurup halkıyla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı.
Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Başkan Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023! 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? SON DAKİKA GELİŞMELER...
- Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT'li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK'lı 7.797, Bağ-Kur'lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...
- Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, yayınlanacak mı? Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
- Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 2022-2023 Yılı AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB açık lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ
- Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden? Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli?
- Köksüzler yakayı ele verdi! ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı?