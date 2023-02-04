Başkan Erdoğan makam aracını durdurup halkıyla sohbet etti

Başkan Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.