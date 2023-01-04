15 günlük yasak başladı! Valilik detayları açıkladı! Her türlü gösteri ve basın açıklaması...
Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde her türlü hava faaliyeti, güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. İşte detaylar...
Hakkari'de basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı ifade edildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakkari sınırları içinde 30 Aralık saat 00.01'den 13 Ocak saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni ve toplantısı, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
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