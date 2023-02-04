04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 2 günde öldürülen terörist sayısı 7'ye yükseldi

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 2 günde öldürülen terörist sayısı 7'ye yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2023
ABONE OL
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 2 günde öldürülen terörist sayısı 7’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA