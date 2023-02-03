Son dakika: 7. Metatik Kış Kampları | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

ÜRETİN, ÇALIŞIN, HAYAL KURUN ZAFER SİZİNDİR

İşte ülkemizin farklı illerinden binlerce gencimizin kamp programlarına gösterdiği teveccühünden son derece memnunuz. Tüm bu kazanımların hayatımız boyunca yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyorum, kamplarımızda konuşmacı ve eğitimci olarak iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tematik kamp ve faaliyet çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek, asıl ülkemizi, tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak, inşallah Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 7. tematik kış kamplarının bir kez daha siz gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kamplara katılan tüm genç kardeşlerime Rabb'imden sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.