03 Şubat 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan gençlere seslendi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları kapanış programına bir video mesaj gönderdi. "Devletinize güvenin, kendinize inanın" diyerek gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerle inşa edeceğiz" dedi.