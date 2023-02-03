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Son dakika: Yunanistan'a kaçacaklardı! 16 terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Son dakika: Yunanistan’a kaçacaklardı! 16 terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütleri mensubu 16 terörist, Edirne’de yakalandı. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada "Terörler mücadeleye yönelik çalışmalarımız halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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