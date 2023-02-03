ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! ABD Büyükelçisi Jeff Flake'den Türkiye sözleri: "Çok iyi bir müttefikimiz"

TÜRKİYE İYİ BİR MÜTTEFİKİMİZ

Yapılan açıklamada "Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var" mesajı verildi.

Öte yandan, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'nin gemiyi ziyaret ettiği esnada dev bir ABD bayrağının çekildiği görüldü.