ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi! ABD Büyükelçisi Jeff Flake'den Türkiye sözleri: "Çok iyi bir müttefikimiz"
İstanbul'da ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze Dolmabahçe açıklarına demirledi. Gölcük'e doğru hareket edeceği belirtilen gemiyi ABD Büyükelçisi Jeff Flake ziyaret etti. Flake yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendilerini için çok iyi bir müttefik olduğunu söylerken İstanbul için "Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, sabah saatlerinde İstanbul'a gelen ve Dolmabahçe açıklarında demirleyen ABD donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki USS Nitze gemisini ziyaret etti.
BÜYÜKELÇİ ZİYARET ETTİ
ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, sabah saatlerinde geldiği İstanbul'da Dolmabahçe açıklarında demirleyen ABD donanmasına ait USS Nitze adlı savaş gemisini ziyaret etti. Sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na gelerek Dolmabahçe açıklarında demirleyen gemiye Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri de güvenlik amacıyla eşlik etti.
KISA BİR AÇIKLAMA YAPTILAR
ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve beraberindeki ekip tekneyle Dolmabahçe açıklarında demirleyen gemiye geçerek incelemelerde bulundu. Gemide çıkan ABD Büyükelçisi Jeffyry L. Flake'yi gemi komutanı Yarbay Katie Jacobson ve gemide bulunan subaylar karşıladı. Bir süre gemide incelemelerde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffyry L. Flake daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte gemiden ayrıldı.
ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve Gemi Komutanı Yarbay Katie Jacobson ise güvertede kısa bir açıklama yaptı.
TÜRKİYE İYİ BİR MÜTTEFİKİMİZ
Yapılan açıklamada "Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var" mesajı verildi.
Öte yandan, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'nin gemiyi ziyaret ettiği esnada dev bir ABD bayrağının çekildiği görüldü.
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