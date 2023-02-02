02 Şubat 2023, Perşembe
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M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza! Vatandaşlar yürüyerek devam etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza! Vatandaşlar yürüyerek devam etti

İstanbul’da arızalanan metro nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 20 dakika boyunca istasyonda yürüdü.

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