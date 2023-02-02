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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 9 kişi yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 9 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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