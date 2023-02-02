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Başkan Erdoğan – Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

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Giriş: 02.02.2023 16:10
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret sonrası Devlet Bahçeli’nin konutundan ayrıldı.
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