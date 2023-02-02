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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş’taki ilk antrenmanına çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş’taki ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Öte yandan takıma yeni katılan Amir Hadziahmetovic, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı

5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Öte yandan takıma yeni katılan Amir Hadziahmetovic, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul’da HADZİAHMETOVİC BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

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