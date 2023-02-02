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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu: 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla devam ederken Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli görülen araçları kontrol etti. Yapılan kontrollerde Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir tırda dorsenin altına gizlenmiş 25,5 kilo ecstasy ve 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

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