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1 ayda ne kadar düzensiz göçmen sınır dışı edildi? Göç İdaresi Başkanlığı rakamları açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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1 ayda ne kadar düzensiz göçmen sınır dışı edildi? Göç İdaresi Başkanlığı rakamları açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılın ilk ayında 10 bin 520 düzensiz göçmenin Türkiye'den sınır dışı edildiğini duyurdu.

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