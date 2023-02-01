Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal arasında ağza alınmayacak hakaret! Siyasi ahlak çukur seviyesinde

HAKARET DOLU PAYLAŞIM: "TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ..."

Gültekin Uysal ise Ümit Özdağ'ın bu sözleri hakaret dolu bir paylaşımla yanıt verdi.

Uysal paylaşımında, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.