Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal arasında ağza alınmayacak hakaret! Siyasi ahlak çukur seviyesinde
Altılı masa ortaklarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Uysal'ın paylaşımındaki, ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'' ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, ikili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.
ÜMİT ÖZDAĞ UYSAL'I HEDEF ALDI
Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ni eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alarak, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" ifadelerini kullandı.
HAKARET DOLU PAYLAŞIM: "TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ..."
Gültekin Uysal ise Ümit Özdağ'ın bu sözleri hakaret dolu bir paylaşımla yanıt verdi.
Uysal paylaşımında, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI SİLDİ
Uysal'ın paylaşımındaki ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi'' ifadesi büyük tepki çekti. İkili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.
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