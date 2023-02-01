Millete eser siyaseti İstanbul'a can oldu! Tarihi projelerin açılışı Başkan Erdoğan'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen iki projenin açılışını 3 Şubat Cuma günü Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek törende yapacak.
İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu.
Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca "Kartal" anlamına gelen "Aetos"dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.
Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12'nci yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14'üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
Açılışı yapılacak bir diğer hizmet ise Sultan Korusu. 127 bin metrekare üzerine inşa edilen ve "İstanbul'a nefes" olacağı belirtilen Sultan Korusu, başta Sultanbeylililer olmak üzere İstanbulluların doğal yaşam alanı olarak gösteriliyor.
Sultanbeyli'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleriyle masalsı bir ortam sunan koru, alışveriş mekanları, biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekanda dinlenme imkanı sunuyor.
Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme keyfi sunan Sultan Korusu'nda bir de Doğa Kitapları Kütüphanesi yer alıyor.
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