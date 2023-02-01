Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
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