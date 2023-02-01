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İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisi" diyen Fazıl Say sosyal medyada linç yedi

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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İstanbul Havalimanı için Dünyanın en iyisi diyen Fazıl Say sosyal medyada linç yedi

İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden bu yana Avrupa'dan ödüller ve övgüler almaya devam ediyor. Son 3 yıla damgasını vuran havalimanındaki hizmet kalitesi dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın da takdirini kazandı. Say, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'na methiyeler dizdi. "Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY’de en iyi havayoludur. Açık ara hem de." ifadelerini kullanan Ünlü piyanist, yaptığı paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Türkiye'nin ödüllere doymayan, Avrupa ve dünyaya damga vuran mega projesi İGA İstanbul Havalimanı, övgüler toplamaya devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu sayısı bakımından da son yıllarda Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"DÜNYADAKİ EN İYİ HAVALİMANI"
Say, paylaşımında, "Evet. Adı "İstanbul Atatürk Havalimanı" olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY'de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan.

Havaalanlarını karşılaştırırken, sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık,imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri bir de "büyük havaalanları" olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.

"İSTANBUL HAVALİMANI HEPSİNDEN HIZLI"
Bazı havaalanlarında (ABD-Almanya dahil) bavulu gelmesi saatler sürüyor. Kimisinde pasaport kontrol saatler sürüyor. İstanbul hepsinden hızlı. (Uçağın taksi mesafesi evet fazla, ama buna bir çözüm bulunuyor diye biliyorum) Büyük havaalanlarında gate uzaklığı bizden daha fazla." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI LİNÇ ETTİ
Ünlü piyanist Fazıl Say, paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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