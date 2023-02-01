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HDP 6'lı koalisyondan hangi tavizi koparmak istiyor? Pervin Buldan'dan aday resti: 13 Şubat'tan önce açıklayacağız

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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HDP 6’lı koalisyondan hangi tavizi koparmak istiyor? Pervin Buldan’dan aday resti: 13 Şubat’tan önce açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'tan önce açıklayacaklarını ilan etti. HDP, 6'lı koalisyonun henüz aday belirleyemediği şu dönemde kendi adayını çıkaracakları tarihi ilan ederek, masa ile aralarında süren pazarlığı farklı bir boyuta çekti. Peki muhalifler HDP'yi masada tutmak için nasıl bir taviz verecek? Kamuoyu 6'lı koalisyonun bir sonraki buluşmasında yaşanacak gelişmeleri bekliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Bu kapsamda partilerin çalışmaları da hız kazanırken, muhalefet kanadında ise aday belirsizliği sürüyor.

6'LI KOALİSYON HALA BELİRLEYEMEDİ
Sık sık bir araya gelen 6'lı koalisyon liderleri, son olarak 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ortak adayın ise toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

ADAYI AÇIKLAYAMAYABİLİRİZ!
Bir türlü aday belirleyemeyen, iç çekişme ve itirazlarla bugüne kadar gelen 6'lı koalisyonda aday konusunun duyurdukları tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.

"13 ŞUBAT ÖNCESİ AÇIKLARIZ"
Öte yandan gözler Emek ve Özgürlük İttifakı'na çevrildi.Aday belirsizliğine ilişkin açıklama, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

Pervin Buldan, adaylarını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacaklarını belirterek, "13 Şubat öncesi açıklarız. Muhtemelen şubat ayının ilk haftası olur." ifadelerini kullandı.

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