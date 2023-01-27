İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

Bir yanda İstanbul Havalimanı diğer yanda yeni hizmete giren Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu. Bu metronun açılmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylaştı. Türkiye'nin en hızlısıyla dünyanın en iyisi birleşti. A Haber ekipleri de bu iki projeyi vatandaşlara sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN