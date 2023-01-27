27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 16:15
Bir yanda İstanbul Havalimanı diğer yanda yeni hizmete giren Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu. Bu metronun açılmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylaştı. Türkiye'nin en hızlısıyla dünyanın en iyisi birleşti. A Haber ekipleri de bu iki projeyi vatandaşlara sordu.
İki dev proje buluştu İKİ DEV PROJE BULUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki dev proje buluştu
İki dev proje buluştu
Antalya’da fırtına etkili oluyor!
Antalya'da fırtına etkili oluyor!
FETÖ operasyonunda şok detaylar!
FETÖ operasyonunda şok detaylar!
Danimarka ve İsveç’e Kur’an yakma tepkisi
Danimarka ve İsveç'e Kur'an yakma tepkisi
Çağ atlatan eserler A Haber’de
Çağ atlatan eserler A Haber’de
Dünyaya açılan kapımızda özel hizmet!
Dünyaya açılan kapımızda özel hizmet!
Çanakkale’nin kaderi olacak
Çanakkale'nin kaderi olacak
Mavi Vatan’ın vurucu güçleri
Mavi Vatan'ın vurucu güçleri
Şentop’tan önemli açıklamalar
Şentop'tan önemli açıklamalar
Konutta yanlış beyana ağır ceza
Konutta yanlış beyana ağır ceza
9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı?
9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı?
Marmara’nın altın halkası
Marmara'nın altın halkası
Daha Fazla Video Göster