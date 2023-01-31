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Diyanet'ten Kani Torun açıklaması: Hatim programına izin verilmediği iddiası gerçek dışıdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Diyanet’ten Kani Torun açıklaması: Hatim programına izin verilmediği iddiası gerçek dışıdır

Diyanet İşleri Başkanlığından, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir camide hatim programına izin verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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