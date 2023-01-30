PKK kanalına çıkarak HDP’yi destekleyen CHP’li Özgür Özel MİT’i hedef aldı! MİT Başkanı’nı görevden alacağız | İşte MİT’in PKK’ya tarihi operasyonları

6'lı masanın ortaklarından CHP, seçim çalışmalarında yalan ve saldırı siyasetine devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'nın kabusu olan ve tarihin en başarılı dönemini geçiren MİT'i hedef aldı. Türkiye'nin dinamiklerinden olan Merkez Bankası ve MİT'in başkanlarını görevden alacaklarını belirten Özel, 6'lı masanın genel başkanları tarafından liste oluşturulduğunu söyledi.

CHP'Lİ ÖZEL: MİT BAŞKANI'NI GÖREVDEN ALACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fox TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek." dedi.