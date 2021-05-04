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CHP'li Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımına tepki yağıyor: Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!

CHP Bursa Milletvekili ’ın ‘’ açıklamasına tepki yağıyor. Adana Milletvekili , "Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır” dedi. İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Türk milleti asla senin 'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak." diyerek sert çıktı. Gazeteci Şaban Sevinç de, "Bir bu eksikti. Ermeni katliamı diyen de var, Kefere Kemal diyen de var, laiklik faşizmdir diyen de. Şimdi de Dersim Katliamı denilmiş. Nereye yürüyorsun CHP?" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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CHP'li Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımına tepki yağıyor: Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi 'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" şeklindeki açıklaması kamuoyunda tepki topladı.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?"
Adana Milletvekili ; Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini eleştirdi.

İsmail Koncuk, şunları söyledi:

"Bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!"

ÖZDAĞ: ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDE SEÇİLİP ATATÜRK'E İHANETİNİ UNUTMAYACAK
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Atatürk, Bayar ve Çakmak'a hakaret eden bir CHP milletvekili. Orhan Sarıbal, Türk milleti de asla senin Atatürk'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak."



ÖZEN: KİMİN DÖNEMİNDE YAPILDI?
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: "Eğer bu bir katliamsa; bunu kim yaptı? Kimin döneminde yapıldı? Orhan Sarıbal bunun da cevabını vermeli"


SEVİNÇ: "NEREYE YÜRÜYORSUN CHP?"
Gazeteci Şaban Sevinç: "Bir bu eksikti. Ermeni katliamı diyen de var, Kefere Kemal diyen de var, laiklik faşizmdir diyen de. Şimdi de Dersim Katliamı denilmiş. Nereye yürüyorsun CHP?"


KÜÇÜK: SORSAN ATATÜRK'ÜN PARTİSİ
Avukat Zeynep Küçük: "Ha HDP, ha CHP, Sorsan, Atatürk'ün partisi"



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