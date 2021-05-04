CHP'li Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımına tepki yağıyor: Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!



SEVİNÇ: "NEREYE YÜRÜYORSUN CHP?"

Gazeteci Şaban Sevinç: "Bir bu eksikti. Ermeni katliamı diyen de var, Kefere Kemal diyen de var, laiklik faşizmdir diyen de. Şimdi de Dersim Katliamı denilmiş. Nereye yürüyorsun CHP?"