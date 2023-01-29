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İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi! Liste geriliminde "Adil olun" çıkışı

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi! Liste geriliminde Adil olun çıkışı

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı Kongresi'nde liste gerilimi yaşanırken toplantıda tansiyon yükseldi.  Bazı delegeler sahnenin önüne gelerek İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'e 'Adil olun' diye tepki gösterdi.

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