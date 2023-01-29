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HDP'li Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' dedi terörist başına 'özgürlük' istedi

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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HDP’li Tülay Hatimoğulları’ndan skandal sözler: Türkiye’ye ’soykırımcı’ dedi terörist başına ’özgürlük’ istedi

HDP'li vekil Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi isimli etkinlikte, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı. Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." şeklinde skandal açıklamalar yaptı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin öncülüğünde İstanbul'da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli bir genel kurul düzenlendi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK NARALARI

Törende söz alan HDP Adana vekili Tülay Hatimoğulları PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı.

Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." şeklinde skandal açıklamalar yaptı.

SKANDAL 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

Hatimoğulları skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti-MHP eliyle inşa edilen faşist rejim yeni yüzyılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mübah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerindeki çöktürme planını devam ettiriyor. Askeri, diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'yi statüsüz bırakarak Türkiye dahil olmak üzere 4 parça Kürdistan'da hiçbir statü elde etmemesi için özel olarak sınır içi ve dışında yoğun stratejiler içine girdiğinin farkındayız. Mevcut iktidarın operasyonlarına ses çıkarmamak ve önümüzdeki süreçte olası bir kara harekatına yeşil ışık yakılma olasılığına bakarak burada öldürülmek istenen bir Rojova vardır. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalkmalıdır. Öcalan Kürtlerin iradesidir. Orta Doğu halklarının yaşadığı sorunlara çözüm olabilmiş önderidir."

TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'YA ARKA ÇIKTILAR

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'lilerle bir araya gelmişti.

Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Fincancı'ya sarılarak fotoğraf çektiren Beştaş, paylaşımına "Arkadaşım, Şebnem Hocamız hoş gelmiş" notunu düşmüştü.

LİBYA'YA GİDİP TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

HDP vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyet, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Libya'da 'tek taraflı' politikası olduğunu öne süren HDP heyeti, "Özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

HDP’li Hatimoğulları’ndan skandal sözler HDP'Lİ HATİMOĞULLARI'NDAN SKANDAL SÖZLER
HDP heyeti Libya’da Türkiye’yi şikayet etti

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