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Pendik'te korkutan fabrika yangını: Alevler geceyi aydınlattı

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Giriş: 27.01.2023 00:37
İstanbul Pendik'te cam fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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