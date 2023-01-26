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Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme! AYM kararını verdi

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika | HDP’nin kapatılması davasında yeni gelişme! AYM kararını verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi.

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