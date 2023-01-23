23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yeni Konut Finansman Programı TBMM'de kabul edildi

Yeni Konut Finansman Programı TBMM'de kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Yeni Konut Finansman Programı TBMM’de kabul edildi

Son dakika... Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısının maliyetinin bu yıl 2,75 milyar lira; 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacağı öngörülüyor. Peki, Yeni Konut Finansman Programı'nın kredi ve faiz oranı ne kadar? Cumhurbaşkanı'nın faiz oranı/kar payı, vade, finansman tutarında yetkisi ne? İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA