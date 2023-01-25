25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu: 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'dan temin ettiği ruhsatsız silahları Ankara'da üçüncü kişilere satacağı belirlenen zanlı tutuklandı. Araçta yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA