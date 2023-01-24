Honaz Dağı Tüneli’nde TOGG talebi! Denizlilerin isteği Pamukkale’yi görmek

Denizli'de tüm AK Parti teşkilat mensuplarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte eksiksiz bir organizasyon için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışa ve mitingimize davet ediyorum" şeklinde konuştu. Diğer yandan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ocak Cumartesi günü yapacağı programlarda netleşmeye başladı. Erdoğan 29 Ekim Bulvarı'nda saat 13:00 mitingde Denizlilere hitap edecek.

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