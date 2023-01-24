Honaz Dağı Tüneli'nde TOGG talebi! Denizlilerin isteği Pamukkale'yi görmek
Denizli’de şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Honaz Dağı Tünelinde çalışmalar tamamlandı. Çevre ve Antalya yolu bağlantılarının da tamamlandığı tünelde peyzaj düzenlemeleri sürüyor. Tünelin Başkan Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Öte yandan Honaz Tüneli’nin açılışı için Denizlililer Pamukkale ismi verilen TOGG'u, şehirlerinde görmek istiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli ziyaretti öncesi şehirde hummalı çalışmalar devam ederken, ziyaret ve açılışlardaki en önemli yer olan Honaz Tünel açılışı için ise Denizli'de yerel medyada ilginç bir çağrı geldi.
Denizli medyasında yer alan haberde, Türkiye Yüzyılının önemli projelerinden olan TOGG'un Pamukkale modelinin adını taşıyan ilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Honaz Tüneli'nden beyaz TOGG araç ile geçmesi umut ediliyor. Konu hakkında yapılan haberler de şehirde heyecan yarattı.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI
Ege'nin önemli şehirlerinin bağlantı noktası olması açısından büyük önem taşıyan Honaz Tüneli'nin açılışı için son çalışmalarda tamamlandı. Yapılan çalışmalarda çevre düzenlemesi de tamamlanan Honaz Tüneli'nde, peyzaj çalışmaları da büyük beğeni topladı.
MİTİNG KONUŞMASI SAAT 13:00'DE
Denizli'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı hakkında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli'nin hasreti bitiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de hemşehrilerimizle buluşacak. Bizler bu heyecanı yaşamayı çok özlemiştik. Denizlimize yakışır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Denizli'de gerçekleştireceği toplu açılış töreni için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti olarak bizler, şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Eser ve hizmet siyaseti ile gönlüne girdimiz milletimiz için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Denizli'de tüm AK Parti teşkilat mensuplarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte eksiksiz bir organizasyon için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışa ve mitingimize davet ediyorum" şeklinde konuştu. Diğer yandan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ocak Cumartesi günü yapacağı programlarda netleşmeye başladı. Erdoğan 29 Ekim Bulvarı'nda saat 13:00 mitingde Denizlilere hitap edecek.
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