Az önce deprem mi oldu? 25 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!
25 Ocak son depremler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Akdeniz'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 25 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte son gelişmeler...
Az önce deprem mi oldu, sorusu Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından sık sık araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu deprem çevre illerde de hissedilirken, en son depremin hangi bölgede gerçekleştiği araştırılmaya başlandı. Peki, az önce deprem mi oldu? 25 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte haberin detayları...
EN SON DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.25 15:48:34 35.7012 28.5515 9.0 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel
2023.01.25 15:47:08 35.6645 28.5875 8.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 15:43:28 35.8210 28.4372 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 15:37:07 35.8503 28.4935 30.3 -.- 5.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 14:58:43 35.1905 25.2088 3.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.25 14:13:00 36.7290 38.3450 3.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.25 13:38:35 36.8727 39.1255 3.3 -.- 1.6 -.- YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
2023.01.25 12:48:29 39.3650 26.2462 12.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 12:41:45 36.2387 33.7030 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.01.25 11:57:27 39.5832 29.3900 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.01.25 11:52:28 39.3780 26.2533 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 11:30:17 36.0333 29.0625 17.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 11:22:15 39.3703 40.6813 5.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.01.25 11:06:24 37.8240 36.0778 3.3 -.- 2.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 10:40:59 37.9810 27.1808 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 10:40:20 38.4062 27.3022 10.4 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 10:27:47 40.5170 32.9443 7.6 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2023.01.25 10:06:12 35.2425 25.1953 2.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.25 09:20:42 40.6770 30.4037 15.7 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.25 09:12:11 39.2113 26.7248 5.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.25 09:06:11 37.8462 36.0493 6.9 -.- 2.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 08:31:29 38.5320 44.6412 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.25 08:21:23 37.7893 36.1017 1.4 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 07:20:40 39.3655 26.2687 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 07:12:43 39.0627 27.5125 5.0 -.- 1.2 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.01.25 07:01:30 39.3720 26.2320 13.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 06:56:04 37.0720 28.4223 13.8 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.25 06:47:51 40.2243 26.4672 16.3 -.- 2.2 -.- CANAKKALE BOGAZI İlksel
2023.01.25 05:32:39 39.7790 27.8200 13.1 -.- 1.1 -.- TATLIPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.25 05:25:51 37.7995 29.2725 11.6 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.01.25 05:19:15 40.7732 31.4940 24.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.01.25 05:10:51 40.7437 31.4643 8.0 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.01.25 04:53:43 38.5332 33.0717 17.1 -.- 1.1 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.01.25 04:44:01 39.0448 27.5410 5.0 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.01.25 04:22:57 35.8502 27.5880 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
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