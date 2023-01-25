Az önce deprem mi oldu? 25 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!

Az önce deprem mi oldu, sorusu Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından sık sık araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu deprem çevre illerde de hissedilirken, en son depremin hangi bölgede gerçekleştiği araştırılmaya başlandı. Peki, az önce deprem mi oldu? 25 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte haberin detayları...

EN SON DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.01.25 15:48:34 35.7012 28.5515 9.0 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel

2023.01.25 15:47:08 35.6645 28.5875 8.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel