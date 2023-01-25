25 Ocak 2023, Çarşamba
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Tutuklandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ'cü, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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