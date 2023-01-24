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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi TBMM'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi TBMM’de

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

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