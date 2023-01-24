Zehir saçıyorlar! Sağlık Bakanlığı listeyi açıkladı! İşte marka marka güvensiz çıkan kozmetik ürünleri

Ayrıca ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.