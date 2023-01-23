23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Borç yapılandırması, sürücü ve ehliyet affı, EYT... | Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası milyonlara müjdeler

Borç yapılandırması, sürücü ve ehliyet affı, EYT... | Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası milyonlara müjdeler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 20:05
Güncelleme:23.01.2023 21:21
Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan EYT'deki son durumu açıkladı ve milyonlara müjdeli haberi verdi. Kamu alacaklarına düzenleme ile ilgili, Erdoğan “Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerine yer verdi. Ehliyet cezası olanlara yönelik sevindirici gelişmeyi açıklayan Başkan Erdoğan, sürücülere af geldiğini bildirerek “Cezalar silinecek ve ehliyet iadesi sağlanacak” şeklinde konuştu. İşte detaylar…
Kazanamayacağını anlayan 6’lı masa HDP’ye yanaştı
Kazanamayacağını anlayan 6'lı masa HDP'ye yanaştı
Başkan Erdoğan’dan milyonlara müjdeler
Başkan Erdoğan'dan milyonlara müjdeler
Erdoğan’dan İsveç’e: NATO desteği göremeyeceksiniz
Erdoğan'dan İsveç'e: NATO desteği göremeyeceksiniz
Tehditte sınır tanımıyorlar! Erdoğan’ı hedef aldılar
Tehditte sınır tanımıyorlar! Erdoğan'ı hedef aldılar
Hollanda ve İsveç’te Kur’an saldırıları!
Hollanda ve İsveç'te Kur'an saldırıları!
İsveç’in NATO üyeliği veto mu edilecek?
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek?
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Babacan’a mesaj: Görüşe göre destek vermiyoruz
Babacan'a mesaj: Görüşe göre destek vermiyoruz
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
6’lı masanın adaylık çıkmazı!
6'lı masanın adaylık çıkmazı!
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster