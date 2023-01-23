23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mardin'de PKK'ya darbe: Ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Mardin'de PKK'ya darbe: Ağır silah mühimmatı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Mardin’de PKK’ya darbe: Ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ağır darbe vuruldu. PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA