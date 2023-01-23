Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek? 23 Ocak noter sistem arızası...
"Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğlen saatleri tibariyle vatandaşlar noter sisteminde işlem sorunları yaşadığını dile getirdi. Peki, noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek? 23 Ocak noter sistem arızası...
"Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğlen saatleri tibariyle vatandaşlar noter sisteminde işlem sorunları yaşadığını dile getirdi. Peki, noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek? 23 Ocak noter sistem arızası...
NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?
Vatandaşlar Noter'de sistem arızası olduğunu ifade ediyor. Gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,
Temlik,Taahhütname, Kefaletname,
Vasiyetname,
Vakıf senedi,
Aile vakfı senedi,
Tanıma senedi,
Muvafakatname,
Sulhname,
Yeddiemin senedi,
Rehin senedi,
Borç senedi,
Fesihname,
İbraname,
Beyanname,
Şahadetname,
Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
İfade tutanağı,
Tespit tutanağı,
Vekaletname,
Defter onaylanması, Çevirme,
Örnek çıkartma,
İmza sirküleri,
Protesto işleri,
İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
Tescil
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