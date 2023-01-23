"Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğlen saatleri tibariyle vatandaşlar noter sisteminde işlem sorunları yaşadığını dile getirdi. Peki, noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek? 23 Ocak noter sistem arızası...